Топ-менеджер “Лукойла” умер в Москве

27.05.2020, 20:47, Разное

Советник президента нефтяной компании “Лукойл” Сергей Малюков скончался на 67-м году жизни после длительной борьбы с онкологией. Прощание с ним пройдет в ближайший четверг, 28 мая.

Карьера Сергея Малюкова в “Лукойле” началась в 1995 году. С 2012 года он занимал пост руководителя службы внутреннего аудита организации. Через два года его освободили от должности из-за достижения пенсионного возраста, сообщает “Царьград”.