Старт космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая

27.05.2020, 20:46, Новости дня

Компания SpaceX Илона Маска готовится отправить двух американских астронавтов на Международную космическую станцию с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде после девятилетней паузы в пилотируемых космических полетах NASA.

Запуск назначен на 16.33 по Восточно-американскому летнему времени в среду, однако есть вероятность, что он будет отложен из-за погодных условий. В случае, если из-за сильной облачности провести запуск в назначенное время не удастся, его перенесут на субботу.

Доставить астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на МКС предстоит космической капсуле Crew Dragon с ракетой Falcon 9. Запуск будет проведен с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс планируют лично присутствовать при запуске.

Успешное выполнение миссии позволит достичь приоритетной цели НАСА, обозначенной главой аэрокосмического агентства Джимом Брайденстайном – «возобновить полеты американских астронавтов с американской территории». В течение последних девяти лет американцев доставляли на орбиту российские капсулы «Союз».

Для Маска этот запуск является очередной вехой на пути к производству космических кораблей многоразового пользования, которые сделают космические полеты более доступными. Кроме того, это будет первый случай, когда американцы отправятся на орбиту на корабле, разработанном частной компанией.

В последний раз NASA отправляло астронавтов в космос на новом космическом аппарате 40 лет назад, когда началась программа шаттлов.

Как ожидается, 53-летний Херли и 49-летний Бенкен проведут на МКС несколько недель.

Аэрокосмический гигант Boeing, конкурирующий со SpaceX в производстве космических аппаратов для NASA, планирует впервые запустить свою капсулу CST-100 Starliner с астронавтами на борту в следующем году.

Основанная в 2002 году компания SpaceX ранее доставляла на орбиту только грузы.