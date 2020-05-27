Украина готовит экономическую антикризисную программу

27.05.2020, 20:46, Новости дня

КИЕВ – Правительство Украины подготовило программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19. Об этом 27 мая, открывая заседание Кабинета министров, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщает Правительственный вэб-портал органов исполнительной власти, цитируя Дениса Шмыгаля, этот документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним более шести недель. Документ будет представлен для публичного обсуждения.

«Мы привлекли десятки, а именно более девяноста разработчиков, лучших аналитических центров страны, десятки бизнес-ассоциаций и отдельных компаний, в том числе из представителей малого и среднего бизнеса. Среди них: Торгово-промышленная палата Украины, Союз украинских предпринимателей, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация, Ассоциация газодобывающих компаний Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Аналитический центр Разумкова, Институт экономики прогнозирования НАН Украины, Аналитический центр EasyBusiness, DIXI Group, Аналитический центр CASE Украина и еще десятки других субъектов. Поэтому привычно говорить, что это исключительно правительственная стратегия – это преувеличение, ведь это стратегия лучших экспертов, бизнесменов, ученых, аналитиков», – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, «коронакризис – это, в том числе, и шанс сделать радикальные преобразования. Это шанс изменить подходы и шанс начать реальные изменения».

«[…] Именно поэтому первая часть программы называется Защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм – это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении», – отметил Денис Шмыгаль.

Работа правительства, по его словам, сконцентрирована на достижении различных экономических целей, среди которых достижение параметров в регуляторной политики, когда «Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов» для малого бизнеса.

«Это наша цель, это очень важно максимально упростить работу малого бизнеса, особенно микробизнеса», – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

В программе – шесть разделов

Программа, о которой говорил на заседании правительства Денис Шмыгаль, содержит три раздела. В первом, отмечается на Правительственном вэб-портале, – «краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: гарантирование безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защиту их товаров […]».

Правительство Украины сообщает, что для поддержки экономики были разработаны меры для шести секторов экономики: промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, сферы услуг.

По решению правительства, полная версия программы будет обнародована после доработки в трехдневный срок.

Справка о COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, 27 мая к 09:00 в Украине было 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели.

МВФ и Украина договорились о кредите

Напомним, что представители Международного валютного фонда достигли соглашения с украинскими властями и достигли соглашения по новой восемнадцатимесячной программе Stand-By Arrangement (SBA).

«Новый SBA с запрашиваемым доступом (эквивалентным пяти миллиардам долларов США – Т.Б.), направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока COVID-19», – отмечается 21 мая в сообщении на сайте МВФ.

В Фонде подчеркивают, что предоставляемые средства, а также достижения украинской власти, продвижение вперед в структурных реформах, смогут гарантировать то, что «Украина будет готова вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится».

«Ожидается, что договоренность также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки», – подчеркивается в документе.

Во время телефонного разговора 22 мая с президентом Финляндии Саули Ниинисте президент Украины Владимир Зеленский сообщил о согласовании с МВФ новой программы SBA в объеме пяти миллиардов долларов сроком на восемнадцать месяцев.

«Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета», – подчеркнул глава украинского государства.

Поддержка малого и среднего бизнеса

По мнению председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, Украину из кризиса может вывести малый и средний бизнес, желание государства поддерживать предпринимателей.

«Если помогать шести секторам экономики, в том числе – промышленности, сельскому хозяйству, энергетике, то нужно учитывать, что все они монополизированы, а во время кризиса и коронавируса наиболее пострадал малый и средний бизнес. Если помогать, то малому и среднему бизнесу, которые создают рабочие места, украинцы сами выведут страну из кризиса, но этого пока не видно», – говорит Павел Жовниренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что в стране реализуется олигархическая система управления экономикой, а для развития частного предпринимательства нужен справедливый суд и справедливая работа антимонопольного законодательства.

«Есть также пессимизм, что по части экспертной подготовки этого правительственного плана руководство страны привлечет специалистов, которые могли бы войти в рабочие группы или группы подготовки по реконструкции экономики. Ссылаясь на кадровый голод, сегодня специалистами по управлению и в экономике становятся те, кто до этого работали на сцене, или в теле-шоу, на телевидении», – подчеркивает Павел Жовниренко.

Он считает, что сотрудничество с МВФ украинской властью воспринимается как очередная возможность получить доходы, не развивая при этом экономику.

«МВФ нужен как стартер для запуска двигателя. Постоянно работать на стартере двигатель не может. Все эти годы наши руководители пытаются извлечь доходы – налоги и кредиты МВФ, но без развития отечественного товаропроизводителя в сфере малого и среднего бизнеса», – утверждает Павел Жовниренко.

Подготовка программы – удел специалистов

Экономист Борис Кушнирук считает, что серьезные экономические программы пишут в узком кругу специалистов, которые несут ответственность за проделанную работу.

«Анонсировано, что к этой программе подключено 90 экспертных групп, но такую работу делают 2-3 специалиста, которые аккумулируют идеи и предложения, которые есть, согласовывают их, чтобы было общее понимание. Может ли правительство создать такую программу? Потенциально, может, но то, что я видел за последние месяцы, как экономист, к сожалению, меня не очень впечатляет, к позитивным ожиданиям по поводу этой работы я отношусь скептически», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Одной из проблем украинской экономики он называет размер дефицита государственного бюджета, он больше всех кредитов, которые Украина планирует получить от международных инвесторов, в том числе и МВФ.

«Нам нужно понимать, что доходная часть госбюджета завышена, а это значит, что меньше будет денег для расходов, и возникает вопрос – за счет каких средств будет покрываться этот дефицит? Его можно закрыть или дополнительным печатаньем денег или новыми долгами, или сокращением финансирования различных сфер экономики», – отмечает Борис Кушнирук.

Он подчеркивает, что по итогам согласования новой программы кредитования от Международного валютного фонда, в прессу не поступала информация о понимании реалистичности выполнения украинского бюджета.