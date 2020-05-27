 

Что приготовить: запеченная курица с рисом и луком-шалотом по рецепту Дженнифер Лоуренс

27.05.2020, 20:38, Разное

Ингредиенты:

Целая курица (примерно 1,3 кг)
500 мл оливкового масла
12 ст. л. размягченного и нарезанного на кусочки несоленого сливочного масла
Луковица (разрезать пополам)
Лимон (разрезать пополам)
12 веточек тимьяна
500 мл сухого белого вина
170 г рукколы
Соль

Для риса:

225 г белого риса
5 луковиц лука-шалота (порубить)
450 г грибов шиитаке (крупно нарезать)
Оливковое масло
Соль

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Избавьте курицу от лишней влаги, промакнув ее бумажными полотенцами.

2. Положите курицу на противень и массирующими движениями натрите птицу оливковым и сливочным маслами и двумя столовыми ложками соли. Добавьте половинки лука, сбрызните оставшимся оливковым маслом и посолите. Добавьте оставшееся сливочное масло и выжмите лимонный сок. Поставьте в духовку выпекаться до готовности.

3. Разогрейте немного оливкового масла в сотейнике на среднем огне. Добавьте лук-шалот и жарьте, помешивая, пока лук не станет коричневого цвета (около 7 минут). Переложите лук-шалот на тарелку и посыпьте большим количеством соли (не жалейте ее, так как рис будет и должен быть пресным).

4. В оставшееся в сотейнике масло положите грибы и тушите, время от времени помешивая, до тех пор, пока грибы не станут коричневого цвета.

5. Смешайте рис, грибы и лук-шалот в миске. Подавайте курицу с рисом и рукколой.

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Публикация от @amyschumer18 Май 2020 в 2:32 PDT



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