Что приготовить: запеченная курица с рисом и луком-шалотом по рецепту Дженнифер Лоуренс
27.05.2020, 20:38, Разное
Ингредиенты:
Целая курица (примерно 1,3 кг)
500 мл оливкового масла
12 ст. л. размягченного и нарезанного на кусочки несоленого сливочного масла
Луковица (разрезать пополам)
Лимон (разрезать пополам)
12 веточек тимьяна
500 мл сухого белого вина
170 г рукколы
Соль
Для риса:
225 г белого риса
5 луковиц лука-шалота (порубить)
450 г грибов шиитаке (крупно нарезать)
Оливковое масло
Соль
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Избавьте курицу от лишней влаги, промакнув ее бумажными полотенцами.
2. Положите курицу на противень и массирующими движениями натрите птицу оливковым и сливочным маслами и двумя столовыми ложками соли. Добавьте половинки лука, сбрызните оставшимся оливковым маслом и посолите. Добавьте оставшееся сливочное масло и выжмите лимонный сок. Поставьте в духовку выпекаться до готовности.
3. Разогрейте немного оливкового масла в сотейнике на среднем огне. Добавьте лук-шалот и жарьте, помешивая, пока лук не станет коричневого цвета (около 7 минут). Переложите лук-шалот на тарелку и посыпьте большим количеством соли (не жалейте ее, так как рис будет и должен быть пресным).
4. В оставшееся в сотейнике масло положите грибы и тушите, время от времени помешивая, до тех пор, пока грибы не станут коричневого цвета.
5. Смешайте рис, грибы и лук-шалот в миске. Подавайте курицу с рисом и рукколой.
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