 

Малюська заявил, что ему подняли зарплату в 3,5 раза. Ранее он жаловался на низкую оплату труда

27.05.2020, 20:37, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что ему подняли зарплату до 61 тыс. грн. Об этом он сообщил в интервью изданию Mind.

“Сейчас моя заработная плата увеличилась. До карантина составляла почти 61 тыс. грн. Сейчас действуют карантинные ограничения по зарплатам чиновников, и я получаю около 37 тыс. грн”, – отметил он.

В октябре 2019 года министр жаловался на невысокую зарплату. Тогда в интервью “Украинской правде” он заявил, что его оклад составляет 17 тыс. грн.

“По деньгам у нас есть договоренность в правительстве, что мы зарплаты поднимем, в том числе и мне. Потому что когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а уйду. А они у меня закончатся. Года с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше – нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро, надеюсь, октябрь-ноябрь”, – заявлял тогда Малюська.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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