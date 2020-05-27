Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП на 7%

27.05.2020, 20:37, Новости дня

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб считает, что ВВП в 2020 году Украины снизится на 6–7%, об этом он рассказал в интервью LIGA.net, которое опубликовано 27 мая.

Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промышленного производства и транспорта в апреле, он спрогнозировал, что падение будет более серьезным, чем ожидалось раньше.

“Соответственно? если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6–7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария”, – отметил Сологуб.