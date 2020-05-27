 

Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП на 7%

27.05.2020, 20:37, Новости дня

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб считает, что ВВП в 2020 году Украины снизится на 6–7%, об этом он рассказал в интервью LIGA.net, которое опубликовано 27 мая.

Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промышленного производства и транспорта в апреле, он спрогнозировал, что падение будет более серьезным, чем ожидалось раньше.

“Соответственно? если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6–7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария”, – отметил Сологуб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Cын президента Таджикистана избран членом верхней палаты парламента

29.04 / Захарова похвалила власти ХМАО за вывоз туристов из Азии

19.05 / Во время сна мозг может отключать информацию из внешнего мира

20.05 / Автокинотеатры появятся в Москве, Петербурге и Казани

14.04 / Очереди из грузовиков образовались на границе РФ с Китаем

22.04 / Число выздоровевших от коронавируса выросло в Италии

01.04 / В Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5

09.04 / У китайской дикой голубики было обнаружено полезное свойство

10.04 / Идеальный рецепт обмана: мошенники создали фальшивый сайт “России 24”

11.05 / Эксперт назвал долгожданными президентские меры поддержки социально ориентированных НКО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска