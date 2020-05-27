Экономией на медицине Франция довела свои больницы до критического состояния

27.05.2020, 20:30, Новости дня

В течение семи недель круглый стол в Париже должен представить предложения по улучшению ситуации во французской системе здравоохранения, пишет швейцарский телеканал SRF. За годы экономии на медицине Франция довела свои больницы до критического состояния, а правительство допустило в этой сфере ряд стратегических ошибок, что признал даже президент Макрон.



Reuters

Не довела ли экономность Франции до разрухи её больницы? Сейчас в стране ведутся ожесточённые споры по поводу того, что в системе здравоохранения в последние годы делалось не так, пишет швейцарский телеканал SRF.

Как отмечает корреспондент Даниэль Фоль, кризис в системе здравоохранения Франции продолжается. Персонал месяцами протестует против плохих рабочих условий и низких зарплат, жалуется на нехватку кадров, непомерно длинные рабочие часы и дефицит материала. Правительство неоднократно обещало улучшения, но все его предложения отклонялись как недостаточные — причём медицинский персонал и руководство больниц проявили в этом вопросе редкое единство, отмечает SRF.

О том, насколько плохи настроения среди медицинских работников, президент Эммануэль Макрон узнал лично, когда десять дней назад посещал больницу Сальпетриер в центре Парижа, чтобы объявить о премиях в размере от €1000 до €1500 за самоотверженный труд. Однако вместо оваций президент Франции заслужил резкую критику со стороны медицинского персонала.

По мнению работников отрасли, лидер Франции говорит красивые слова, но не держит свои обещания. Чтобы снизить накал ситуации, Макрон даже признал, что его правительство допустило стратегические ошибки в сфере здравоохранения. В том, что касается оплаты труда младшего медперсонала Франция отстаёт от других стран. В соседних государствах она значительно выше — и не только в Германии или Швейцарии. Франция в этом смысле заметно отстаёт также от Испании, Ирландии или Турции, подчёркивает швейцарский телеканал.

Однако проблема не только в необходимости повышения заработной платы. Не менее важно не допустить, чтобы в больницах с целью понижения расходов сокращалось число коек. Также требуются общие улучшения в инфраструктуре и условиях труда — это упростит поиск квалифицированного персонала, который сейчас крайне необходим. На данный момент только в Париже сотни больничных коек остаются свободными, потому что не хватает медработников для их обслуживания.

Кроме того, во Франции обсуждается централизованная организация системы здравоохранения и перераспределение полномочий между регионами и больницами, чтобы они могли действовать более мобильно.

Круглый стол в Париже должен обсудить множество значительных вопросов и внести предложения по улучшению ситуации в течение ближайших семи недель, пишет SRF. По версии телеканала, это амбициозная инициатива. Риск краха очень велик. По мнению одного из хирургов, участвующего в дискуссиях от профсоюза, у этого начинания всё же есть шанс на успех. К тому же это уникальная возможность для министра здравоохранения Франции и её президента вернуть доверие медицинских работников к властям.

Нынешний кризис показал населению, в каком критическом положении находится французская система здравоохранения, отмечает швейцарский телеканал. Сейчас за всем этим появляется надежда, что кризис создаст достаточное политическое давление для того, чтобы правительство и парламент повысили бюджет системы здравоохранения на €4—5 миллиардов — притом что общий бюджет страны в этом году уже понёс расходы на сумму €40 миллиардов из-за кризиса с коронавирусом, заключает SRF.