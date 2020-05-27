 

Для поездок в парк москвичей обязали оформлять пропуск

27.05.2020, 20:30, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому необходимо заказывать цифровой пропуск в случае поездки в парк или сквер.

«Для передвижения к месту прогулки с использованием транспортного средства необходимо оформить в соответствии с порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве, утвержденным указом Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года №43-УМ, цифровой пропуск для передвижения по территории города Москвы в иных целях», – передает РИА «Новости» текст указа.

Отметим, что для прогулок пропусков не нужно, об этом сообщил ранее Собянин.

В среду вечером мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения ограничений с 1 июня, разрешив «прогулочный режим».



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