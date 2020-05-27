 

«Пекину нужны друзья, а Москве — деньги» – Spectator оценил специфику российско-китайской дружбы

27.05.2020, 20:30, Новости дня

После пандемии коронавируса отношения РФ и Китая станут крепкими, как никогда прежде, поскольку Москве в условиях финансового кризиса будут необходимы деньги, а Пекину — поддержка на внешнеполитической арене. Однако, как пишет The Spectator, Владимир Путин нуждается в Си Цзиньпине гораздо сильнее, нежели наоборот, поэтому наибольшую выгоду из этой сделки извлечёт именно Китай.


Reuters

Коронавирусный кризис обещает сделать связи РФ и Китая крепкими, как никогда прежде. Как пишет The Spectator, и это неудивительно, поскольку Пекину нужны друзья, а Москве нужны деньги.

Как отмечает британское издание, Китай и Россию уже долгое время объединяет желание лишить Соединённые Штаты статуса единственной сверхдержавы того однополярного мира, который возник после окончания холодной войны. И эти базовые основания отношений Москвы и Пекина сохраняются на протяжении большей части президентства Путина. Однако пандемия коронавируса обещает подвергнуть Россию более серьёзным экономическим и политическим испытаниям на прочность из-за падения цен на нефть и другое сырьё. Этот кризис также угрожает статусу Китая как мирового поставщика. 

Чтобы иметь шансы пережить этот кризис, Путин нуждается в Си, который должен и дальше покупать российскую нефть и инвестировать в российские инфраструктуру и технологии. Со своей стороны, Си нуждается в Путине, от которого он ждёт дипломатической поддержки. Однако, пишет автор статьи, Путин нуждается в Си в гораздо большей степени, нежели Си нуждается в Путине.

Китай сегодня является крупнейшим торговым партнёром РФ в то время, как РФ занимает лишь 13-ю строчку в списке крупнейших торговых партнёров Китая. Но несмотря на это, Пекин всегда соблюдал осторожность и старался не акцентировать внимание на реальном неравенстве Китая и РФ в смысле экономической мощи.

«Причина заключается в том, что отношения между Россией и Китаем долгое время были — несмотря на тщательно создаваемую иллюзию равенства крупных держав — отношениями клиента и патрона», — пишет автор материала.

По его мнению, непосредственным следствием пандемии коронавируса, скорее всего, станет гораздо более значительная экономическая зависимость РФ от Китая. Пекин уже помог Москве после крымского кризиса, подписав с «Газпромом» контракт на строительство трубопроводов и поставки газа. Также Китай помог российским нефтяным компаниям пережить падение мирового спроса, увеличив объёмы закупок российской нефти на 31% в марте.

«Цена, которую попросит Си, — это политическая покорность, и Си будет вытягивать её медленно и ненавязчиво. У Путина не осталось иных друзей, кроме Китая, который способен спасти его в условиях самого серьёзного политического и экономического кризиса за всё время его правления. Китай поможет, но наибольшую выгоду из этой сделки извлечёт именно Си», — заключает автор The Spectator.



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