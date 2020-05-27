Российских школьников с 13 лет начнут тестировать на наркотики

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27.05.2020, 20:30, Новости дня

Школьникам с седьмого класса в РФ начнут проводить социально-психологическое тестирование на употребление наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в Министерстве просвещения.

«Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации», – говорится в документе на сайте ведомства.

Уточняется, что тестирование будет ежегодным и будет предполагать заполнение анкет, содержащих вопросы, целью которых является определение вероятности вовлечения учеников в потребление наркотических средств и психотропных веществ, однако каждый участник может в любое время отказаться от тестирования.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что процент курящих и употребляющих алкоголь школьников в РФ снизился.



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