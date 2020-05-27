Марио Гетце может продолжить карьеру в “Герте”
27.05.2020, 20:29, Новости дня
По окончанию сезона полузащитник Марио Гетце покинет дортмундскую “Боруссию”. Существует вероятность, что 28-летний футболист окажется в берлинской “Герте”.
Контракт Марио с “Боруссией” истекает. Клуб не собирается его продлевать, и летом Гетце будет искать новую команду. У футболиста есть несколько предложений от зарубежных клубов, но весьма вероятно, что Марио останется в бундеслигах. В его услугах заинтересована столичная “Герта”.
Марио Гетце выигрывал чемпионат Гермнии и в составе “Боруссии”, и в качестве игрока “Баварии”. В 2014 году его принес сборной Германии титул чемпиона мира.
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