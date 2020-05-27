В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

27.05.2020, 20:29, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки. При этом режим самоизоляции, пропуска и ряд ограничительных мер продлены до 14 июня 2020 года. Об этом мэр города сообщил в своем блоге.

Собянин отметил, с понедельника, 1 июня, жители города, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут совершать прогулки и заниматься спортом на улице. За исключением "Зарядья" откроют все городские парки и зеленые территории.

Невзирая на смягчение ограничений, будет усилен масочный режим. Все жители города обязаны использовать средства защиты органов дыхания даже во время уличных прогулок.

С 1 июня откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров — от небольших торговых точек до гипермаркетов. При этом покупатели обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим. Заработают химчистки, прачечные, ремонтные мастерские. Также возобновят деятельность ярмарки выходного дня.

С понедельника в полном объеме заработает городской велопрокат. При этом при использовании передвижного средства нужно носить перчатки или после окончания аренды проводить дезинфекцию руля, ручек тормозов.

В столице увеличатся объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка пяти тысяч коек в городских и федеральных стационарах будут возвращены к привычному режиму работы. Плановое лечение будет осуществляться только после получения человеком отрицательных тестов на коронавирус.

В офисы смогут вернуться работники архитектурных и проектных бюро. При этом Собянин отметил, что сотрудники, эффективно работающие на удаленке, должны сохранить этот формат.

Приятная новость для любителей спорта — исполком Российского футбольного союза с 21 июня планирует постепенно возобновить чемпионат РПЛ. С понедельника откроются стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России. Зрители и гости присутствовать там не смогут.

Ранее в среду, 27 мая, президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Собянин. В ходе совещания был обсужден ряд важных вопросов, касающихся коронавируса в Москве.