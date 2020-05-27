Прокуратура выявила нарушения в больнице “РЖД-Медицина”

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27.05.2020, 20:29, Новости дня

Сотрудники Пермской транспортной прокуратуры выявили нарушения законодательства в клинике "РЖД-Медицина", где в апреле произошла массовая вспышка коронавируса.

По итогам проверки специалисты установили, что необходимые меры по снижению угрозы распространения COVID-19 соблюдены не были. Работников медучреждения не обеспечили средствами индивидуальной защиты. Кроме того, состояние некоторых помещений больницы было неудовлетворительным, передает ГТРК "Пермь".

Как сообщили представители надзорного ведомства, транспортный прокурор направил руководству клиники представление по устранению всех нарушений в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Текст:

ГТРК "Пермь"



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