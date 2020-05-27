Шарий предрек исчезновение из Киева символики дивизии СС «Галичина»

27.05.2020, 20:16, Новости дня

«Я думаю, нигде на Украине, кроме западных регионов, мы более символику дивизии Ваффен-СС «Галичина» не увидим», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Антолий Шарий. Он прокомментировал решение украинского суда признать незаконным использование символики дивизии СС «Галичина».

«Это очень серьезное и знаковое решение Киевского суда, хотя мы понимаем, как к этому отнесутся западные области Украины, – сказал украинский медиаэкперт и блогер Анатолий Шарий. – Меня, кстати, давно раздражает постоянно звучащий оттуда посыл в адрес восточных регионов страны, мол, вы помните, что Украина едина? Они-то помнят, вы себе это напомните».

Потому что на Востоке какое-то странное отношение к этому, продолжил собеседник. У них там седые старцы вскидывают руки в нацистском приветствии при получении каких-то наград. Это ни в какие ворота не лезет. Там считают, что они особая Украина, и могут делать все, что заблагорассудится. Вообще за то, что они там делают, надо давать уголовные сроки за сепаратизм. Они в сепаратизме обвиняют других, а сами живут какой-то своей особой жизнью, отметил Шарий.

«То же самое с дивизией СС «Галичина». Суд признал, что действия Института национальной памяти Украины (который, кстати, давно пора разогнать) в части воспевания дивизии «Галичина» находятся вне закона. И призвал националистов воздержаться от демонстрации этой символики. Считаю, что это очень важное решение», подчеркнул собеседник.

«Возражать, конечно, будут представители тех самых западных областей, подчеркивая всем своим видом, что Украина не едина, и что им плевать на решение суда. Выйдет этот психически нездоровый экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, будет рассказывать что-то про реванш властей и так далее. Считаю, что ему теперь надо просто захлопнуть свою хлеборезку и исполнять решение суда», – поделился Анатолий Шарий.

«Если нынешний глава Института национальной памяти Антон Дробович, назначенный уже новой властью, подаст апелляцию на решение Киевского суда, значит, он полностью поддерживает линию своего предшественника Вятровича в плане героизации нацистских преступников. Потому что члены дивизии Ваффен-СС «Галичина» являются нацистскими преступниками», – констатировал украинский блогер.

«У нас есть решение суда. И если теперь какое-то быдло решит выйти в Киеве с эмблемой дивизии «Галичина», оно, это быдло, будет арестовано. Если не будет арестовано – будем заводить дела на полицейских, которые не арестовывают. Сейчас на Украине попробуй выйти с советским значком – на тебя сразу нападут и арестуют. Но без проблем можно ходить с символами дивизии СС. Это нездоровая ситуация. Я думаю, нигде на Украине, кроме западных регионов, мы более символику дивизии Ваффен-СС «Галичина» не увидим», – акцентировал Анатолий Шарий.

Ранее окружной административный суд Киева признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина». Кроме того, суд признал незаконными действия бывшего главы Украинского института национальной памяти (УИНП), нардепа партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, который заявил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской.

Напомним, дивизия «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.