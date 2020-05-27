 

Вирусолог объяснил невосприимчивость некоторых россиян к коронавирусу

27.05.2020, 20:16, Новости дня

Некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу из-за физиологических причин, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами. У детей, например, болезнь протекает легко. У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса», – отметил профессор телеканалу «Звезда».

Он также пояснил, что механизм действия вакцины против коронавируса, вероятно, будет основываться на продуцировании некоторых видов лимфоцитов, образовывающих антитела.

«Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки», – добавил вирусолог.

Вакцина от вируса, по словам ученого, будет вызывать образование таких лимфоцитов, тем самым активируя иммунитет.

Ранее вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин заявил, что антитела нейтрализующего типа образуются в организме у 27-30% переболевших коронавирусом.



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