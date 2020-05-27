Суд в Германии отказал Украине в выдаче беглого депутата, опасаясь, что его отправят в тюрьму

27.05.2020, 20:10, Новости дня

Cудьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Решение об этом принято в среду, 27 мая, сообщает Deutsche Welle.

Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, преследуют Онищенко в Украине по политическим мотивам или нет. В то же время судьи посчитали, что в запросе украинской прокуратуры не хватает гарантии надлежащего содержания Онищенко в украинской тюрьме, если депутат туда будет отправлен после экстрадиции.

“Существует значительная вероятность” того, что в случае экстрадиции Онищенко “не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах”, в том числе и Европейской конвенции по правам человека”, сказано в решении немецкого суда. Поэтому судьи считают экстрадицию депутата на родину недопустимой.

В Украине Онищенко обвиняют в создании коррупционных схем и в том, что он при помощи фиктивных компаний мог украсть более 100 миллионов долларов, полученных от махинаций с продажей газа. Подконтрольные Онищенко фирмы добывали газ вместе с государственным предприятием “Укргаздобыча” и пользовались ее скважинами. Но при этом только за первые 7 месяцев 2015 года они недоплатили в бюджет 1 млрд гривен ренты за пользование недрами, утверждают следователи.

Следователи также связывают депутата с бывшим главой Фискальной службы Украины Романом Насировым. Тот по указанию Онищенко якобы требовал, чтобы региональные и территориальные налоговые органы давали компаниям, которые контролировал депутат, рассрочки по налоговым платежам. Всего в бюджет, по данным расследования, в 2015-2016 годах из-за этого было недоплачено более 2 миллиардов гривен.

После начала расследования Онищенко бежал из Украины и поселился в Германии в поселке Герцлак. У него там, по данным журналистов, было большое имение и конюшня для тренировки спортивных лошадей. Бывший депутат пообещал бургомистру, что в будущем будет вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на высшем уровне. На этом основании Онищенко попытался оформить гражданство Германии, но ему в 2018 году было в этом отказано. Сам Онищенко также заявлял, что у него есть (было) резидентство Испании.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины ранее отказались ответить на вопрос, был ли послан в Германию запрос об аресте и экстрадиции Онищенко. Но заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в сентябре в интервью 5 каналу заявил, что “НАБУ шагает по пятам, и как только появляется информация о его (Онищенко) появлении в той или иной стране – туда направляется отдельный запрос”.