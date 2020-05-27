 

В Таджикистане увеличили пособие для малоимущих до $45 в год. Но его будут платить по очереди и только в отдельных районах

27.05.2020, 20:10, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийВ Таджикистане с 1 июля для малоимущих семей увеличили адресное социальное пособие до 464 сомони в год (примерно $45). Раньше оно составляло 400 сомони. 

Выплачивать пособия будут через “Амонатбонк” – по 116 сомони (примерно $11) в квартал. При этом деньги будут получать только жители Душанбе, Хатлонской и Согдийской областей и районов республиканского подчинения Таджикистана: всего в 25​ районах, а не 40, как раньше. Пособия выплатят не всем нуждающимся сразу, а в порядке очереди. Вне очереди, согласно документу, помощь от государства смогут получить только одинокие пожилые граждане и семьи, в которых есть дети и взрослые люди с инвалидностью. ​

“Граждане Таджикистана, которые считают себя малоимущими и по объективным причинам находятся в трудных жизненных условиях и не имеют возможность самостоятельно выбраться из этих условий, для получения адресного социального пособия подают заявление в органы самоуправления поселков и дехотов, жилищно-коммунальное управление или в махаллинский комитет по месту жительства”, – говорится в постановлении правительства Таджикистана.

Таджикистан – одна из самых бедных стран Центральной Азии. Минимальная заработная плата в стране – ​400 сомони (около $40).  Немногим больше получают работники сельского и лесного хозяйства. В 2018 году недоедание было признано проблемой большей части населения Таджикистана. Треть жителей республики не могли себе позволить 112 граммов мяса, 405 граммов хлеба, 25 граммов рыбы и пол-яйца в день.

 



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