Бессимптомных решили исключить из статистики по COVID-19

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27.05.2020, 20:08, Новости дня

Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения, лица, у которых выявлен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», – говорится в документе на сайте министерства.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать в стране до 1 января 2021 года

Ранее стало известно, что в среду число выздоровевших за сутки в РФ пациентов с коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев.



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