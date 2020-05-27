Коронавирус приблизил Германию к выполнению требования Трампа

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27.05.2020, 19:53, Новости дня

Германия неожиданно приблизилась к выполнению требований президента США Дональда Трампа по расходам на оборону в рамках НАТО: в этом году ФРГ должна была потратить на это 1,58% ВВП страны, пишет журнал Focus, объясняя, что это только побочный эффект экономического спада из-за пандемии.

«Дональд Трамп требует этого годами – теперь пандемия решила вопрос, по крайней мере отчасти», – пишет издание, передает RT.

Институт немецкой экономики полагает, что доля оборонных расходов Германии в этом году должна резко увеличиться и составить 1,58% ВВП – из-за сокращения ВВП на фоне кризиса.

В прошлом году доля оборонных расходов составила около 1,36% ВВП. При этом в 2014 году страны НАТО договорились, что за 10 лет военные расходы увеличатся до 2% ВВП. Германия от этой цели заметно отставала, за что ее критиковал президент США Дональд Трамп.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что военный бюджет страны составит 1,5% ВВП к 2024 году. Этот рубеж из-за кризиса уже пройден – но только на время, если в следующем году немецкая экономика будет восстанавливаться, пишет Focus.

Издание отмечает, что в этом году расходы ФРГ в военной сфере составят около 50,4 млрд евро, что на 44% больше, чем 10 лет назад.

Напомним, в прошлом году в Белом доме заявляли, что ждут от всех стран – членов альянса к 2024 году увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.

В конце апреля СМИ написали, что пандемия коронавируса может столкнуть германскую экономику в глубочайшую за послевоенное время рецессию.



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