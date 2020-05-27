Собянин объявил о «прогулочном режиме» в Москве

27.05.2020, 19:53, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня. В частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

«Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе. С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории», – написал Собянин в своем блоге.

Он указал, что установлены определенные правила совершения прогулок. «Прогулочный режим», по словам мэра столицы, вводится в порядке эксперимента на две недели, с 1 по 14 июня.

На прогулку могут выходить практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Запрещено выходить из дома тем, кто болеет коронавирусом, и тем, у кого его подозревают, а также тем, кто обязан соблюдать самоизоляцию по постановлению санитарного врача.

Пропусков для прогулок не нужно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.