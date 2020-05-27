Умер советник президента «Лукойла»
27.05.2020, 19:53, Новости дня
После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни советник президента «Лукойла» Сергей Малюков, сообщили в компании.
«Сергей Малюков умер в минувший понедельник [25 мая] после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с ним состоится в четверг», – сообщили РИА «Новости» в компании.
Малюков родился в 1954 году. С 1995 года работал в «Лукойле», некоторое время он занимал должность вице-президента компании.
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