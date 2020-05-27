Коалиция за свободу в Интернете обеспокоена возможными последствиями COVID-19

27.05.2020, 19:50, Новости дня

Коалиция за свободу в Интернете выражает беспокойство по поводу последствий пандемии коронавируса для ситуации с правами человека и свободы слова.

«Коалиция разделяет озабоченность людей по всему миру в связи с глобальной пандемией COVID-19, включая связанные с ней негативные экономические последствия, и признает усилия правительств по сдерживанию распространения вируса путем принятия чрезвычайных мер, – говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США. – В то же время в онлайн-пространстве ведется больше деятельности, чем когда-либо прежде, и мы обеспокоены последствиями для прав человека, которые могут повлечь определенные меры, практики и цифровые приложения, применяемые правительствами в ответ на кризис. Это включает использование произвольных или незаконных методов наблюдения; частичное или полное отключение Интернета; регулирование контента в Интернете и цензура, не соответствующие законодательству о правах человека. Мы также обеспокоены потенциальным краткосрочным и долгосрочным воздействием этих действий на свободу слова, ассоциаций и мирных собраний, а также на неприкосновенность частной жизни даже после окончания пандемии».

Коалиция отмечает, что нехватка инструментов установления ответственности за нарушения прав человека в Интернете создает риск утраты доверия к властям, а сами нарушения повышают риск дискриминации, в особенности для уязвимых категорий населения.

Коалиция также выражает беспокойство по поводу распространения в Интернете дезинформации о коронавирусе. «Доступ к соответствующей фактам и точной информации, в том числе с помощью бесплатных и независимых средств массовой информации, онлайн и офлайн, помогает людям принять необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения вируса COVID-19, спасения жизней и защиты уязвимых групп населения», – подчеркивается в заявлении.

Коалиция призывает государства гарантировать, чтобы меры, принимаемые для борьбы с пандемией, соответствовали международному законодательству в области прав человека и ограничивались тем, что действительно необходимо для защиты общественного здоровья.

Коалиция также призывает не принимать законов, которые могут негативно повлиять на ситуацию с правами человека или необоснованно ограничивают гражданское пространство онлайн и офлайн; содействовать созданию благоприятных условий для свободного выражения мнений и доступа к информации в Интернете; принять меры для противодействия насилию и угрозам в Интернете и с помощью цифровых технологий; немедленно прекратить отключение Интернета и обеспечить максимально широкий доступ к онлайн-услугам, приняв меры по преодолению разрыва в цифровых технологиях; а также гарантировать, что любые принятые в связи с пандемией чрезвычайные меры будут отменены по окончании пандемии.