Сочинскую реку Хероту переименовали

27.05.2020, 19:48, Новости дня

Власти Сочи вернули реке Херота в Адлерском районе историческое название – Хорота, сообщили в пресс-службе городского собрания.

«Вопрос о названии реки Херота неоднократно поднимался общественностью и краеведами и оброс разного рода мифами», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Отмечается, что к властям Сочи неоднократно обращались общественники и краеведы. Так, одно из обращений поступило от старшего научного сотрудника лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук Андрея Кизилова. Исследователь вел поиск исторического названия реки по старинным картам и архивам.

«В письме Кизилова в адрес городского собрания Сочи говорилось, что на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки «Хорота». То же самое можно наблюдать и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год», – отмечается в сообщении.

Кизилов также ссылается на труд «О Гагре и Джигетах» известного абхазского этнографа Соломона Званба, жившего в XIX веке: «Главные реки в землях джигетов суть следующие: первая – Хоста, вторая – Худапсе, третья – Хорота, четвертая – Мдзымта.

Городское собрание Сочи направило письмо в российский государственный Военно-исторический архив, где разъяснили изначальное названия реки.

«В ответе за подписью руководителя Российского государственного военно-исторического архива Александра Приютова говорится, что «на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций в 1836, 1837 и 1838 гг. и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории флигель-адъютантом Его Императорского Величества полковником А.С. Траскиным», – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в вопросе по поводу названия реки поставлена окончательная точка. Сейчас идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного «Херота» на исторически обоснованное «Хорота».

Ранее в поселке Новгородское в Донецкой области местные жители захотели вернуть населенному пункту историческое название – Нью-Йорк.