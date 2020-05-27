Принцесса Алессандра Де Осма подтвердила беременность: первые фото

27.05.2020, 19:40, Разное

В начале марта испанский HOLA! эксклюзивно сообщил о грядущем пополнении в семье младшего сына принца Эрнста Августа Ганноверского, родственника князя Монако Альбера II – принца Кристиана – и его супруги, модели из Перу Алессандры де Осма. Однако от самой пары комментариев не поступало – до недавнего времени. Сначала Алессандра была замечена на балконе их квартиры в Мадриде, когда она участвовала во всемирном флешмобе “Аплодисменты работникам здравоохранения”. Не заметить изменения в ее фигуре невозможно. Теперь же в распоряжении HOLA! оказались эксклюзивные снимки с Алессандрой на прогулке – один из них журнал поместил на обложку своего нового номера.

Фото беременной Алессандры внизу справа Алессандра Де Осма на балконе своей квартиры в Мадриде

Если верить немецкому журналу BUNTE, Алессандра ждет двойню. Так что Кристиан и Алессандра уже этим летом пополнят команду звездных родителей, у которых растут близнецы: князь Альбер и княгиня Шарлен, Анна Курникова и Энрике Иглесиас, Джордж и Амаль Клуни, Дженнифер Лопес и Марк Энтони, Селин Дион, Мэрайя Кери, Анджелина Джоли и Брэд Питт, Бейонсе и Джей Зи, Сара Джессика Паркер и другие.

Напомним, принц Кристиан и Алессандра де Осма встречаются с 2005 года: тогда королевская делегация, в составе которой был принц Кристиан, посещала город, и Алессандра была приставлена гидом к гостям. Об их помолвке стало известно весной 2017 года – незадолго до свадьбы принца Эрнста Августа и Екатерины Малышевой, которая состоялась в июле 2017-го. В конце ноября того же 2017-го Кристиан и Алессандра провели гражданскую церемонию бракосочетания в присутствии самых близких, а масштабное торжество решено было отложить до весны. И вот, в марте 2018-го, они сыграли свадьбу в столице Перу Лиме, на родине невесты.

В старинной церкви Сан-Педро XVI века пара связала себя священными узами в присутствии родственников и близких друзей. По этому случаю в Лиме было перекрыто несколько центральных улиц, и Алессандра, одетая в роскошное свадебное платье от дизайнера Jorge Vazquez, беспрепятственно прошла прямо к зданию под руку с отцом Эрнесто. На ее голове красовалась Ганноверская цветочная тиара: в ней же в июле 2017 года выходила замуж за старшего брата Кристиана Эрнста лондонский дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева.