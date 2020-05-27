В гостях у Хлое Кардашьян: экскурсия по особняку, который она продает за 19 миллионов долларов

27.05.2020, 19:40, Разное

Эти интерьеры наверняка досконально изучили все поклонники шоу “Семейство Кардашьян”: ведь последние пять лет именно в этом шикарном поместье Хлое снимались эпизоды всемирно известного реалити. Оттуда же предпринимательница и инфлюэнсер то и дело выкладывала в Instagram снимки вместе с дочерью Тру, там же приходила в себя после развода с Ламарком Одомом в 2013 году. Но теперь всем красивым фото на фоне виллы в средиземноморском стиле придет конец: третья сестра Кардашьян продает свой дом мечты. Цена вопроса — почти 19 миллионов долларов. Приобрела же этот райский уголок Хлое еще в 2014 году “всего лишь»” за 7 миллионов.

Поместье Хлое Кардашьян

Платить столь круглую (и значительно выросшую за последние 6 лет) сумму тут есть за что: ранее в этих стенах обитал Джастин Бибер, после этого — Ким и Кайли, Кендалл и сама Хлое и наверняка все друзья, знакомые и +1 семейства Кардашьян. Обитали же эти многочисленные “селебрити” в пространстве, состоящем из 7 ванных комнат и 6 спален. Вся площадь поместья достигает целого километра, а один лишь гостевой дом виллы своими размерами напоминает практически футбольное поле.

Почему Хлое решила продать столь дорогое ее сердцу место, да еще и в период пандемии, неизвестно. В реновацию поместья она в свое время вложила немало времени, сил и денег — а после гордо демонтировала результат на обложке издания Architectural Digest в 2016 году на пару с сестрой Кортни, кторая делала ремонт с ней в одно время. Кстати насчет сестер — именно они, а также Крис Дженнер, являются ближайшими соседями Хлое, поскольку также приобрели себе дома в престижном районе Оакс, где и расположено поместье. Но, по-видимому их сестра решила вновь начать движение вперед и оставить позади еще один пройденный жизненный этап: расставание с отцом 2-летней Тру, Тристаном Томпсоном.

Ким и Кортни для обложки Architectural Digest в 2016 году

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)2 Фев 2016 в 7:51 PST

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Публикация от Martyn Lawrence Bullard (@martynbullard)30 Янв 2018 в 5:54 PST

Пока же Хлое присматривает себе новое жилище — которое наверняка окажется еще более роскошным, чем предыдущее — присмотримся поближе к поместью в Калабасасе. За отделку нового интерьера во время реновации отвечали дружественные Ким и Кортни дизайнеры Маргарет Расселл и Мартин Лоуренс Баллард (последний и вовсе считается в этой сфере признанным профи). Специально для Хлое, которая обожает экзотику и яркие принты, он “одел” дом в присущие марокканской, турецкой и средиземноморским культурам узоры, добавил мозаики на террасу и повесил гигантское, заключенное в рамку зеркало в одной из гостиных, расположенной под открытом небом. При этом, слишком традиционными восточными мотивами дизайнер не увлекался, а адаптировал их под современный вкус хозяйки.

Гостиная под открытым небом Трансформации от рук дизайнера подверглись и библиотека, гигантская кухня, домашний кинотеатр (который здесь, конечно же, есть), и бассейн вместе с джакузи, и две больших гардеробных, в которых едва вмещаются все наряды Хлое. Отделанная в розовых тонах детская для маленькой Тру появилась чуть позднее: ведь девочка появилась в жизни Хлое уже после того, как в ее поместье прошел капремонт. В любом случае, остается надеяться, что новым владельцам придется по душе вкус прошлой хозяйки, и труды Расселл и Баллада не пропадут зря.

Хлое и Тру на пороге их дома

Спальня маленькой Тру