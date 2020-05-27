Москалю стало плохо в прямом эфире
27.05.2020, 19:35, Новости дня
69-летнему украинскому политику Геннадию Москалю стало плохо в студии телеканала NewsOne.
Инцидент произошел 27 мая в 17.46. Бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций принимал участие в ток-шоу.
Он не ответил на вопрос ведущего Вячеслава Пиховшека, побледнел, закачался и схватился за пюпитр.
ВИДЕОВидео: Діоніс Георгіадіс / YouTube
Пиховшек сказал, что гостю стало нехорошо, эфир прервали.
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