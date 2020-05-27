Разумков выступил за пересмотр языкового закона

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27.05.2020, 19:35, Новости дня

Закон о функционировании украинского языка как государственного необходимо изменить. Об этом в интервью изданию “Главком”, которое опубликовано 27 мая, сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он не уточнил, какие именно изменения имеет в виду.

“Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены”, – заявил спикер.

По его мнению, из процесса подготовки изменений лучше было бы убрать политику и политиков.

При этом во фракции “Слуга народа” есть противоположные мнения относительно закона, признал Разумков.

“Фракция в этом случае весьма разнообразна. От чересчур радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции”, – предположил политик.

Разумков добавил, что в ближайшие недели

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли “без широкого обсуждения с общественностью”. “После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан”, – сказал тогда Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине “искусственным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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