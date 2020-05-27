 

Названы новые требования к работе детских лагерей

27.05.2020, 19:30, Новости дня

Детские лагеря можно будет открыть не раньше третьего этапа снятия ограничений в регионе, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

«Открытие оздоровительных организаций (отдыха и оздоровления детей – прим. ВЗГЛЯД) в 2020 году осуществляется не ранее третьего этапа возобновления деятельности», – приводит рекомендации ведомства РИА «Новости».

При этом решать вопрос об открытии и функционировании детских лагерей будет региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе.

До момента снятия ограничений дети смогут отдыхать в регионе, где проживают.

«До снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года отдых детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания. Организация отдыха детей, проживающих в городах федерального значения, осуществляется в субъектах РФ, граничащих с ними», – добавили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при организации детского отдыха должно быть учтено количество детей в группах.

«Наполняемость групп, отрядов должна составлять не более 50% от проектной мощности», – уточнили в ведомстве.

Также за каждым отрядом закрепляется отдельное помещение, размещать детей необходимо с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.

Между тем, во вторник в Минздраве заявили, что работа детских лагерей в регионах может стать невозможной из-за нехватки медперсонала, так как большинство задействованы сейчас в помощи пациентам с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Погребинский: Коронавирус может изменить тон отношений РФ и Украины

07.04 / Против забывшего на улице младенца москвича возбудили уголовное дело

02.04 / Honor представит 9 апреля новый смартфон Play 4T

30.04 / Вывозной рейс с российскими гражданами из Италии прибыл в Петербург

07.04 / USA TODAY – больше, чем за шесть войн — число умерших от коронавируса в США превысило 10 тысяч человек

04.05 / В Москве умер митрополит Иона с подтвержденным коронавирусом

27.04 / Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу

07.05 / Английский учёный, выступавший за карантинные меры, попался на их несоблюдении

01.04 / Глаза московских врачей после смены в больнице, где лечатся зараженные коронавирусом

17.05 / Защитник дортмундской “Боруссии” Загаду выбыл до конца сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска