Названы новые требования к работе детских лагерей

27.05.2020, 19:30, Новости дня

Детские лагеря можно будет открыть не раньше третьего этапа снятия ограничений в регионе, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

«Открытие оздоровительных организаций (отдыха и оздоровления детей – прим. ВЗГЛЯД) в 2020 году осуществляется не ранее третьего этапа возобновления деятельности», – приводит рекомендации ведомства РИА «Новости».

При этом решать вопрос об открытии и функционировании детских лагерей будет региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе.

До момента снятия ограничений дети смогут отдыхать в регионе, где проживают.

«До снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года отдых детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания. Организация отдыха детей, проживающих в городах федерального значения, осуществляется в субъектах РФ, граничащих с ними», – добавили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что при организации детского отдыха должно быть учтено количество детей в группах.

«Наполняемость групп, отрядов должна составлять не более 50% от проектной мощности», – уточнили в ведомстве.

Также за каждым отрядом закрепляется отдельное помещение, размещать детей необходимо с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона.

Между тем, во вторник в Минздраве заявили, что работа детских лагерей в регионах может стать невозможной из-за нехватки медперсонала, так как большинство задействованы сейчас в помощи пациентам с коронавирусом.