Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем

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27.05.2020, 19:30, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE отыграла 2,8% от минимальной отметки торговой сессии – до 35,28 долларов за баррель, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии после падения в пике на 5,3%.

Нефть марки WTI опустилась уже на 2,4% и находилась на уровне 33,52 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов по состоянию на 19.09 мск.

Отмечается, что нефтяные котировки замедлили падение после разговора президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом о ситуации на рынке нефти.



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