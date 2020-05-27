Выборы президента СБР назначены на 11 июля
27.05.2020, 19:26, Новости дня
Выборы президента Союза биатлонистов РФ запланированы на 11 июля. В этот день в Москве пройдет внеочередная отчетно-перевыборная конференция организации.
Против этого решения проголосовали три руководителя СБР — президент Владимир Драчев и два его ближайших соратника Сергей Тарасов и Сергей Чепиков. "Спорт-Эксппресс" считает, что шансы Драчева сохранить свой пост минимальны.
Владимир Драчев был избран президентом СБР 18 мая 2018 года. В январе значительная часть руководства и биатлонисты потребовали его отставки.
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