Выборы президента СБР назначены на 11 июля

27.05.2020, 19:26, Новости дня

Выборы президента Союза биатлонистов РФ запланированы на 11 июля. В этот день в Москве пройдет внеочередная отчетно-перевыборная конференция организации.

Против этого решения проголосовали три руководителя СБР — президент Владимир Драчев и два его ближайших соратника Сергей Тарасов и Сергей Чепиков. "Спорт-Эксппресс" считает, что шансы Драчева сохранить свой пост минимальны.

Владимир Драчев был избран президентом СБР 18 мая 2018 года. В январе значительная часть руководства и биатлонисты потребовали его отставки.