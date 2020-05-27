 

Выборы президента СБР назначены на 11 июля

27.05.2020, 19:26, Новости дня

Выборы президента Союза биатлонистов РФ запланированы на 11 июля. В этот день в Москве пройдет внеочередная отчетно-перевыборная конференция организации.

Против этого решения проголосовали три руководителя СБР — президент Владимир Драчев и два его ближайших соратника Сергей Тарасов и Сергей Чепиков. "Спорт-Эксппресс" считает, что шансы Драчева сохранить свой пост минимальны.

Владимир Драчев был избран президентом СБР 18 мая 2018 года. В январе значительная часть руководства и биатлонисты потребовали его отставки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Саакашвили – Труханову: Хватить врать! Я тебе не позволю убить Одессу

18.04 / Несмотря на карантин, УПЦ МП привезет благодатный огонь и призывает украинцев прийти за ним в храм

21.05 / Захарова рассказала о школьниках, выехавших по учебным программам США в Аргентину и Коста-Рику

20.04 / Кремль признал нехватку ИВЛ и средств защиты от коронавируса в регионах России

15.05 / Задержаны напавшие на полицейского в Ногинске

14.04 / Роструд разъяснил, как будут выплачены зарплаты в нерабочем апреле

03.05 / Напавший на петербургских врачей пьяный мужчина попал на видео

24.05 / Российские силовики повторно задержали Меметова на админгранице с Крымом – адвокат

15.04 / В Москве введут новые меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом

31.03 / Из буклетов Минздрава Туркменистана исчезло упоминание коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска