 

“Я что, не человек?”: Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

27.05.2020, 19:26, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что он якобы заболел коронавирусом. По его словам, он абсолютно здоровый человек.

Кадыров выступил в прямом эфире в Instagram на странице своего помощника Ахмеда Дудаева. Глава Чечни обратил внимание на то, что он такой же, как и миллионы других, потому тоже может заболеть коронавирусом. Рамзан Кадыров отметил, что в мире миллионы заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли. "Я что, не человек? Не имею права заболеть?", — сообщил политический деятель.

Ранее в Сети появились предположения, согласно которым у Кадырова якобы COVID-19 и он находится в московской больнице.



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