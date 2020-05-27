Финансовые компании Великобритании должны готовиться к Brexit без сделки

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27.05.2020, 19:26, Новости дня

Британский сектор финансовых услуг должен быть готов к Brexit без сделки, когда переходный период с Брюсселем истечет в декабре, сообщил высокопоставленный представитель Европейского союза, передает Reuters.

Великобритания вышла из состава Евросоюза в январе, но фирмы до сих пор имеют беспрепятственный доступ на рынок блока до конца года.

Полина Деймек-Хак, директор целевой группы Европейской комиссии по связям с Великобританией, заявила, что оценки ЕС относительно того, являются ли британские финансовые правила "эквивалентными" правилам блока, которые могут позволить прямой доступ к рынкам с января, продолжатся.

Эквивалентность может быть предоставлена ​​"третьим странам" или государствам, не входящим в ЕС, в ограниченном диапазоне видов деятельности, таких как клиринг деривативов и торговля акциями. Это исключает основную банковскую деятельность, которая вынудила кредиторов Великобритании открыть филиалы в блоке.

Деймек-Хак сказал, что "при любых обстоятельствах" реальность для финансовых фирм в Британии со следующего января будет сильно отличаться от сегодняшней, независимо от возможностей эквивалентности.

"Многие приготовления не увенчались успехом, и важно, чтобы эти виды подготовки возобновились", — сказала она.

В более долгосрочной перспективе ЕС будет сопоставлять доступ на основе эквивалентности с необходимостью развивать свои собственные банковские рынки и рынки капитала, сказала она.

"Сегодня у нас есть финансовый сектор в Европе, который сильно зависит от Лондона … но, конечно, в долгосрочной перспективе нам нужно подумать о том, какую зависимость хотелось бы иметь от третьей страны", — сказал Деймек-Хак.

Мартин Дойон, глава правительственного управления банка Goldman Sachs, заявила, что финансовые правила в Великобритании и ЕС полностью согласованы, но необходим механизм для устранения возможных расхождений во времени.

Деймек-Хак сказала, что необходимо рассмотреть потенциальную дивергенцию в ближайшие годы, добавив, что Брюссель может отозвать эквивалентность, если правила не будут достаточно похожими.



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