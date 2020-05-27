Названа благоприятная для распространения коронавируса погода

27.05.2020, 19:16, Новости дня

Китайские ученые установили, что более половины случаев заражения коронавирусной инфекцией произошли при температуре воздуха 5-15 градусов по Цельсию.

Исследователи провели анализ данных из 185 стран мира о 3,75 млн случаев заражения в период с 21 января по 6 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Более половины всех случаев (60%) были зафиксированы при температуре воздуха выше нуля, но ниже 20 градусов по Цельсию. При этом почти 74% инфицированных находились в регионах, где абсолютная влажность варьировалась в интервале от трех до десяти граммов на кубический метр воздуха.

Ученые установили, что коронавирус распространяется преимущественно в средних широтах.

Ранее исследователи из США и Канады пришли к выводу, что жаркая погода не убивает коронавирус и не замедляет его распространение.