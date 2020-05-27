Убийство афроамериканца полицейскими привело к массовым протестам в Миннесоте

27.05.2020, 19:16, Новости дня

Новый случай насилия со стороны полиции США по отношению к афроамериканцу привел к массовым беспорядкам в Миннеаполисе. Многотысячная акция протеста быстро переросла в столкновения и погромы, в ходе которых в полицейские машины полетели камни и бутылки.

Неконтролируемая реакция со стороны жителей Миннеаполиса последовала в ответ на жесткое задержание в минувший понедельник американскими правоохранителями 46-летнего местного жителя по имени Джордж Флойд. Сидящего в своей машине мужчину, показавшегося полицейским подозрительным, выволокли из автомобиля и надели наручники. При этом, укладывая безоружного и не сопротивляющегося Флойда на асфальт, четверо офицеров применили к нему выходящие за рамки необходимого силовые методы и целенаправленно наступили ему коленом на шею, пишет «Российская газета».

«Я не могу дышать», – в течение нескольких минут хрипел задержанный, после чего потерял сознание и позже умер в больнице.

Прохожие пытались вмешаться, но полиция не обратила на них никакого внимания. Пытка на глазах у прохожих продолжалась восемь минут, информирует Первый канал.

Арест оказался снят на видео многочисленными свидетелями произошедшего, после чего ролики распространились по интернету. Очевидное превышение своих полномочий сотрудниками полиции по отношению к афроамериканцу взорвало соцсети, вновь обострив застарелую, но болезненную проблему расовой дискриминации чернокожих в США.

Сами полицейские утверждают, что якобы попытались задержать нарушителя порядка, а он оказал сопротивление. Согласно предварительным данным расследования, стражи порядка прибыли по вызову: в полицию поступила информация, что чернокожий мужчина сидит на крыше машины якобы под воздействием алкоголя или наркотиков.

Происшествие привлекло внимание ФБР, сотрудники которого уже начали расследование в отношении проявивших жестокость полицейских. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей, сообщил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй.

«Быть черным в Америке не должно быть смертным приговором», – сообщил градоначальник.

Впрочем, такая реакция властей явно не удовлетворила население Миннеаполиса. Во вторник несколько тысяч человек собрались у местного отделения полиции, разбив стеклянные двери и забросав здание и стоящие рядом полицейские машины камнями и бутылками. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть задержанные и пострадавшие.

Напомним, афроамериканцы в США гораздо чаще попадают в полицейские сводки «убийственных задержаний», чем белое население. Так, в 2014 году массовые беспорядки в городе Фергюсоне спровоцировало убийство полицией 18-летнего чернокожего Майкла Брауна, который был застрелен, несмотря на то что поднял руки вверх и был без оружия. Размах погромов, в ходе которых бунтовщики начали стрелять по полиции, вынудил власти штата Миссури ввести в Фергюсоне комендантский час и привлечь к стабилизации обстановки в городе национальную гвардию.

В том же году при аресте в Нью-Йорке был насмерть задушен другой афроамериканец – он также безрезультатно умолял офицеров дать ему дышать. Сама фраза «я не могу дышать» стала лозунгом активистов, которые протестуют против полицейского произвола.