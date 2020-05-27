Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире

27.05.2020, 19:16, Новости дня

Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.

«Гостю стало плохо», – сказал ведущий Вячеслав Пиховшек, обратив внимание, что Москаль прекратил говорить и с трудом стоял на ногах, передает РИА «Новости».

Эфир прервали, экс-чиновнику вызвали скорую, сообщил один из сотрудников канала.

«Скорая была, но не увезла. С ним все в порядке», – сообщил он.

Москаль возглавлял Луганскую и Закарпатскую областные администрации, в июле 2019 года ушел с поста губернатора Закарпатья.