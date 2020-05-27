Путин обсудил рынок нефти с саудовским наследным принцем

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27.05.2020, 19:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в котором обсудил с ним ситуацию на рынке нефти.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле 2020 года договоренностей в формате «ОПЕК плюс» об ограничении добычи нефти. Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также обсуждались актуальные темы двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита Путина в Эр-Рияд, состоявшегося в октябре 2019 года.

«Владимир Путин поздравил Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с праздником Ураза-байрам», – сообщил Кремль.

Накануне в Кремле отметили, что негативного развития ситуации на глобальных энергорынках удается избежать во многом благодаря новой сделке ОПЕК+, которая вступила в силу 1 мая.

Между тем, сообщалось, что в связи с резким падением цен на нефть Саудовской Аравии, вероятно, придется сократить траты на закупку вооружений. Отметим, что Эр-Рияд обсуждает с Москвой возможность закупки ЗРК С-400.



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