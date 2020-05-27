 

В Boeing начались массовые увольнения

27.05.2020, 19:08, Новости дня

Американский авиастроительный концерн Boeing решил уволить более 6,7 тыс. своих сотрудников, говорится в заявлении президента и генерального директора компании Дэвида Кэлхуна.

«Мы завершили программу добровольных увольнений, о которой объявили в прошлом месяце. Теперь мы подошли к печальному моменту, когда вынуждены начать программу принудительных увольнений. Мы на этой неделе уведомим первую группу в составе 6 тыс. 770 наших сотрудников в США, что эта программа их затронет», – цитирует заявление главы компании ТАСС.

Уволенные сотрудники получат все положенные им выплаты и страховые льготы в полном объеме.

Кэлхун добавил, что последствия пандемии коронавируса оказали «катастрофический эффект на состояние авиакомпаний» в США и во всем мире. Спрос на продукцию и услуги Boeing, по словам ее главы, «существенно снизился».

Компания Boeing переживает продолжительный кризис после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX, эксплуатация которой была приостановлена в прошлом году.  

На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку самолетов этой модели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Путин провел телефонный разговор с Мадуро

20.04 / Бренд Renault в марте увеличил продажи в РФ на 5%

31.03 / Украинские полярники со второй попытки добрались в Чили на пути в Антарктиду вопреки коронавирусу и закрытым границам

05.05 / Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса

03.05 / На Куликовом поле в Одессе задержаны три человека – полиция

30.03 / Эпидемиолог предсказал возвращение пандемии коронавируса осенью

15.04 / Россиян задержали за нарушение режима карантина в Уганде

10.04 / На еще одном американском авианосце зафиксирована вспышка коронавируса

24.04 / Стало известно о начале создания разгонного блока для ракеты «Союз-5»

26.03 / Роскосмос решил не откладывать возвращение экипажа МКС на Землю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска