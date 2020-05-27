 

Лавров обсудил с главой МИД Швеции выход США из ДОН

27.05.2020, 19:08, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде в среду во время телефонного разговора обсудили различные аспекты проблематики разоружения, в том числе ситуацию с Договором по открытому небу, говорится в сообщении МИД России.

«Внимание было уделено проблематике разоружения, включая последствия заявления Вашингтона о выходе США из Договора по открытому небу, подготовку к Обзорной конференции ДНЯО, ситуацию на Конференции по разоружению в Женеве», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее глава МИД РФ заявил, что РФ будет предельно внимательно оценивать ситуацию и не будет устраивать истерику в связи с выходом США.

Немецкие СМИ, в свою очередь, писали, что в случае выхода США из Договора по открытому небу, победителем в этой ситуации станет только Россия, которая 90% своих наблюдательных полетов совершала в Европе.



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