 

Глава Удмуртии заразился коронавирусом

27.05.2020, 18:59, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийГлава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что заразился коронавирусом, но продолжает работать, соблюдая режим самоизоляции.

“Я нахожусь под наблюдением врачей, выполняю все их рекомендации. К настоящему моменту повода для того, чтобы взять больничный или госпитализироваться, нет. Поэтому продолжаю работать”, – сказал политик. 

“Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая”, – отметил он. 

Бречалов, как и несколько других высокопоставленных российских политиков, не стал скрывать свой диагноз. Ранее 30 апреля о заражении сообщил премьер Михаил Мишустин: его в тот же день госпитализировали. Вслед за Мишустиным коронавирус обнаружили у других членов правительства: главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. ​

Переболели также несколько депутатов Госдумы и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. 

21 мая несколько российских медиа сообщили, что заболел также глава Чечни Рамзан Кадыров и что он находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц. Но ни сам Кадыров, ни руководство региона этого официально не подтверждали, а 27 мая глава Чечни, вернувшись в Грозный, заявил, что “полностью здоров”. 

Также госпитализировали с двусторонней пневмонией бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Источники “Коммерсанта” сообщают, что состояние политика тяжелое – в его легких нашли множественные поражения, он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который принудительно насыщает кровь кислородом. Но официально диагноз COVID-19 у Игнатьева пока не подтвержден. 

 



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