Кадыров заявил, что был в Москве на “диспансеризации”: так он ответил на вопрос, болен ли он коронавирусом

27.05.2020, 18:59, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 27 мая впервые лично прокомментировал информацию о том, что он болен коронавирусом. Политик сделал это прямом эфире в инстраграме директора ЧГТРК “Грозный” Ахмеда Дудаева: он заявил, что “абсолютно здоров”, а в Москве якобы был на диспансеризации. Прямо на вопрос о возможности заболевания коронавирусной инфекцией он так и не ответил.

“Если даже я заболел. В мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек”, – заявил Кадыров.

“Я должен ежегодно проходить диспансеризацию в ЦКБ в Москве как глава субъекта. Если даже я заболел, если бы даже поехал, здесь (в Чечне) я бы помешал сотням людей, отвлекая внимание врачей, министра”, – прокомментировал вопрос Кадыров.

21 мая несколько российских медиа сообщили, что Кадыров находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц и у него подозревают коронавирус. Официально власти Чечни никогда не подтверждали, что руководитель региона болен. По сведениям нескольких телеграм-каналов, Кадыров лечился в ЦКБ, где у него диагностировали воспаление легких. На это указывало также видео, которое выложил в Сеть министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. По данным “Новой газеты” на нем был показан коридор одного из этажей 5-го терапевтического корпуса ЦКБ УД президента РФ.

25 мая “МБХ медиа” со ссылкой на данные авиапортала ADS-B Exchange сообщило, что самолет, который, по данным СМИ, принадлежит Кадырову, вылетел из Москвы и в 23:31 приземлился в Грозном.

На следующий день Кадыров провел заседание оперативного штаба: в зале чиновники сидели на значительном (около трех метров) расстоянии от политика, все в масках, перчатках, некоторые даже в респираторах. Однако сам глава региона средства индивидуальной защиты не носил. Сюжет об этом совещании опубликовала ЧГТРК “Грозный”, однако затем видеоролик был удален. Часть видео сохранила “Новая газета”.

Журналисты пишут, что Кадыров в сюжете выглядит нездорово: “бледный, похудевший, с отечным лицом, у него одышка и явная физическая слабость”. На руке у него также заметили катетер (порт) от капельницы, при помощи которого обычно вливают больным лекарства.