 

Отрицающий COVID-19 настоятель Среднеуральского монастыря предстанет перед церковным судом

27.05.2020, 18:55, Разное

Екатеринбургская епархия РПЦ заявила, что деятельность отрицающего пандемию коронавируса и призывающего к нарушению самоизоляции настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена церковным судом. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл также запретил его в священнослужении и лишил права ношения наперсного креста.

«Я неоднократно имел с Вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз, и в присутствии других людей относительно содержания Ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву», — пояснил митрополит.

Настоятель епархии также запретил схиигумену Сергию проводить службы, принимать исповеди и покидать территорию скита без благословения.

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий накануне выступил с «беседой с душой русского народа», в которой рассказал, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вживлять чипы. А также назвал власть в стране «сатанинской».

При этом в конце апреля отец Сергий был лишен права проповедовать из-за своего обращения к верующим от 26 апреля, в котором он заявил, что коронавируса не существует, и проклял тех, кто призывает из-за эпидемии закрывать храмы.

Иван Жилин
спецкор

Источник: Новая газета



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