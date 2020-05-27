 

Устроившему стрельбу в метро полицейскому предъявили окончательное обвинение

27.05.2020, 18:53, Новости дня

Старшему прапорщику полиции Алексею Смирнову, открывшему стрельбу на станции московского метро «Рязанский проспект», предъявлено обвинение в окончательной редакции.

«Смирнову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он обвиняется по статьям 317 и 291 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Получение взятки»). Свою вину во взятке Смирнов не признает», – передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к органам следствия.

Адвокат обвиняемого Михаил Корчагин подтвердил, что фактические обстоятельства вменяемого Смирнову преступления остались без изменений. Он отметил, что возражал против предъявления обвинения. «Полученная защитой рецензия ведущего специалиста в области юридической психологии одного из профильных научных учреждений, входящих в систему МВД, показало, что ранее проведенная Смирнову психолого-психиатрическая экспертиза содержит в себе неполное исследование и по этой причине некорректные выводы. Следствие, которое, очевидно, не устраивает данное доказательство, под различными предлогами отказывает защите в его приобщении. На данные действия следствия защитой уже подана соответствующая жалоба», – сказал представитель защиты.

Напомним, 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» два сотрудника полиции пытались задержать Смирнова за получение взятки, однако он открыл стрельбу. В результате перестрелки один из полицейских погиб, второй был ранен. Момент стрельбы попал  на камеры видеонаблюдения.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов.



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