 

Выпускникам девятых классов объяснили условия получения аттестатов

27.05.2020, 18:53, Новости дня

Выпускники девятых классов смогут получить аттестат об основном общем образовании, если у них стоят итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» и «зачет» за собеседование по русскому языку, следует из приказа Минпросвещения.

«Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку», – цитирует документ ТАСС.

Напомним, выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, по текущим оценкам пройдет аттестация в одиннадцатых классах.



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