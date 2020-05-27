Путин поддержал идею увеличить пособие по безработице втрое

27.05.2020, 18:35, Разное

Выплаты в связи с коронавирусом стали самыми обсуждаемыми мерами по поддержке граждан во время эпидемии. Особенно актуально эта стало в связи с экономическими проблемами.

Как отмечали эксперты, во время эпидемии коронавируса в России многие люди рискуют потерять работу. Днем 27 мая 2020 года Владимир Путин провел совещание по ситуации на рынке труда в стране.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил в три раза увеличить размер минимального пособия по безработице. Сумма, таким образом, с полутора тысяч рулей увеличится до четырех с половиной тысяч. На эти деньги могут рассчитывают люди, которе не могут предоставить службе занятости документов, подтверждающих их доход.

Владимир Путин инициативу Антона Котякова поддержал, отметив, что на фоне эпидемии коронавируса в России эта проблема оказалась актуальной.

– За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они вовсе не были официально трудоустроены, такое, к сожалению, бывает, – заметил президент.

Само решение он предложил принять “задним числом”. Минимальное пособие по безработице, согласно замыслу Владимира Путина, следует увеличить в три раза уже с 1 мая. Действовать же эта мера будет на протяжении трех месяцев, до 1 августа.