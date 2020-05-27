ФБР расследует обстоятельства гибели афроамериканца, умершего при задержании полицией

27.05.2020, 18:32, Новости дня

Из полиции Миннеаполиса уволены четвыре сотрудника, участвовавших в задержании афроамериканца, который скончался после того, как один из полицейских придавил его шею коленом.

Сцену задержания, которое произошло в понедельник, заснял на видео прохожий. Ролик, выложенный им в соцсети, вскоре получил широкое распространение по всей стране.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей написал в «Твиттере», что увольнение четырех полицейских было «правильным решением».

«Он не должен был умереть. То, что мы увидели, ужасно. Это совершенно дико. Жизнь этого человека имеет значение, – написал мэр. – Я верю тому, что увидел, и считаю это неправильным со всех точек зрения. Быть чернокожим в Америке не должно быть смертным приговором».

По словам полиции Миннеаполиса, погибший мужчина, Джордж Флойд, был похож на подозреваемого, разыскиваемого по делу о подлоге. Сообщается также, что полицейские начали действовать после того, как он оказал сопротивление задержанию.

В видеоролике показано, как белый полицейский прижимает закованного в наручники Флойда к земле, давя коленом ему на шею. «Пожалуйста, я не могу дышать», – умоляет задержанный, в то время как прохожие призывают полицейского ослабить хватку.

Полицейский сказал Флойду «расслабиться», но продолжал давить на его шею коленом еще несколько минут после того, как тот перестал двигаться. По словам одного из очевидцев, перед смертью мужчина звал мать.

Полиция Миннеаполиса обещала провести полное расследование, а ФБР проводит проверку, чтобы установить, были ли нарушены гражданские права Флойда.

Во вторник вечером сотни людей собрались на месте гибели Флойда в знак протеста против случившегося. Демонстранты прошли несколько километров до полицейского участка, где вступили в столкновение с полицией, разгромили одну из полицейских машин, разбили окна участка и изрисовали граффити фасад здания. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Примененная полицейским тактика давления коленом в Миннеаполисе считается приемлемой при задержании подозреваемого, оказывающего сопротивление. Городской профсоюз полицейских призывает общественность дождаться результатов расследования, прежде чем «делать поспешные выводы и осуждать офицеров».

Возмущение по поводу инцидента выразили многие видные политики, в том числе сенаторы Кори Букер и Камала Харрис, конгрессмены Александра Окасо-Кортес, Джеррольд Надлер, Кевин Маккарти и др.

Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты Джо Байден написал в «Твиттере», что Флойд «заслуживал лучшего, а его семья заслуживает правосудия». Он призвал привлечь уволенных полицейских к ответственности за их «возмутительные действия».

Гневные посты в соцсетях опубликовали и многие знаменитости, от певицы Мадонны до спортсмена Леброна Джеймса.

Инцидент породил сравнения с делом Эрика Гарнера – безоружного чернокожего мужчины, который скончался в Нью-Йорке в 2014 году, когда полицейский применил в его отношении удушающий захват. Гарнер также умолял отпустить его, говоря, что не может дышать.

Несколько недель назад были предъявлены обвинения трем людям в связи с гибелью Ахмада Арбери, который, предположительно, был застрелен бывшим полицейским в Джорджии в феврале. Обвинения были выдвинуты лишь после того, как появилась видеозапись случившегося.

В истории США есть немало примеров насилия со стороны полиции в отношении афроамериканцев и представителей других меньшинств.

Согласно исследованию издания «Труды Национальной академии наук США», «примерно один из тысячи чернокожих мужчин может ожидать, что его застрелит полиция». Для мужчин-латиноамериканцев вероятность быть убитыми полицией также значительно выше, чем для белых. Среди женщин то же касается чернокожих и представительниц коренного населения США.