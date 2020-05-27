Суд Элисты закрыл дело вдовы Лужкова о клевете

27.05.2020, 18:30, Новости дня

Суд Элисты прекратил производство по уголовному делу о клевете, возбужденному в отношении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной, сообщил представитель суда.

«Частный обвинитель Манжеев отказался от обвинения, поэтому уголовное дело частного обвинения по заявлению Манжеева о привлечении Батуриной по факту клеветы прекращено», – передает РИА «Новости» его слова.

Подробностей дела суд не раскрывает.

Напомним, Батурину объявили в розыск в конце декабря 2019 года. Позже суд приостановил производство по данному делу до установления местонахождения Батуриной.

В апреле этого года Елена Батурина вернула себе титул богатейшей женщины РФ по версии Forbes.