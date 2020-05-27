 

Путин поручил упростить регулирование удаленной работы

27.05.2020, 18:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда сообщил о необходимости упростить регулирование режима удаленной занятости.

«Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости. При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Глава государства поручил правительству отдельно предоставить предложения по донастройке трудового законодательства, учтя также опыт последних месяцев.

«Поручаю отдельно дать предложения по донастройке <…> трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент отметил, что речь идет также и о «использовании цифровых технологий при оформлении трудовых отношений». 

«При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены, это ключевое требование и безусловный приоритет», – подчеркнул российский лидер.

В ходе совещания губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать российскую цифровую службу мобильной занятости. Он отметил, что развитие современных цифровых технологий станет импульсом для развития системы занятости.

«Я говорю о платформенных решениях, которые позволили бы соединить между собой работников и работодателей, причем на самый разный срок, в том числе и короткий, имея в виду не формат размещения анкеты кандидата, а возможность даже при краткосрочном найме быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений и проведение расчетов по ним прямо на такой цифровой платформе», – сообщил Текслер.

Путин ранее заявил, что опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован в том числе после пандемии, так как это оказалось удобно и для бизнеса, и для граждан. 



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