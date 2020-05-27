Москва направит в регионы 40 врачей для борьбы с коронавирусом

27.05.2020, 18:30, Новости дня

Медицинские учреждения Москвы направят бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом, первые рейсы вылетят в Северную Осетию в среду, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Первые мультидисциплинарные бригады врачей на две недели отправятся в республики Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край. Также в регионы будут направлены средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование для лечения коронавирусной инфекции. Первые рейсы сегодня вылетят в Северную Осетию – Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир», – передает слова Раковой РИА «Новости».

Она отметила, что в регионах медики проведут около двух недель. Отправлять в регионы будут шесть бригад врачей по шесть человек. Ракова заметила, что с самого начала эпидемии столица оказывает помощь регионам, делясь опытом, проводя видеоконференции и вебинары по методикам.

«Сейчас снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет оказать практическую помощь регионам. В помощь отправятся около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование. В составе мультидисциплинарных бригад – высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с ковидом. В их составе пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры», – сказала Ракова.

Во главе каждой бригады, отметила она, находится врач-хирург, который имеет опыт по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса.

«Старшими врачами бригад станут медики из наших перепрофилированных стационаров – из НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.В. Виноградова и ГКБ имени Л.А. Ворохобова, Госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и больницы города Московский», – сообщила Ракова.

По ее словам, Москва передаст в регионы более 300 тыс. экспресс-тестов на антитела к коронавирусу, а также запас медикаментов в размере более 200 тыс. упаковок общей суммой более 280 млн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным распорядился направить московских врачей в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом.