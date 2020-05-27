Крисси Тейген решилась на операцию по удалению имплантов и уменьшению груди

27.05.2020, 18:20, Разное

Как это часто бывает, откровения знаменитостей являются следствием чрезмерного любопытства их поклонников. Так случилось и в этот раз. Модель опубликовала в Twitter ролик о том, как у нее берут тест на COVID-19. Медики пришли к ней и ее супругу, музыканту Джону Ледженду, прямо домой. Под постом разразился ураган из комментариев.

Пользователи соцсети были недовольны, что семья, которая уже несколько месяцев находится в изоляции, сдает анализ на коронавирус. Они сочли это не только не самой необходимой процедурой, но и отметили, что у большинства американцев нет возможности вызвать врачей для сдачи теста. Крисси обвинили в том, что она подчеркивает привилегированность своего положения, а заодно лишает тех, кто действительно нуждается в тестах, возможности их сделать.

Honestly loved it pic.twitter.com/UNRwG3HNcD

— chrissy teigen (@chrissyteigen) May 26, 2020

Тейген пришлось объяснять, что, во-первых, анализ бесплатно могут сдать все жители Лос-Анджелеса – она даже рассказала, где можно получить такую услугу. Во-вторых, ей предстоит операция, поэтому тестирование на COVID-19 ей было предписано врачом. Спустя несколько часов Крисси решила все же подробнее описать ту процедуру, которая ей предстоит.

Привет! Итак, я опубликовала в Twitter видео, как сдаю тест на “ковид”, так как мне скоро предстоит операция. Множество людей по понятным причинам стали любопытствовать (и очень настойчиво), что я собираюсь делать, поэтому я решила все же сказать: я собираюсь вытащить импланты из груди! Они служили мне в течение многих лет, но я больше не хочу с ними жить. Я хочу иметь возможность застегивать молнию на платье своего размера и лежать на животе, не испытывая дискомфорт. Ничего страшного! Так что не беспокойтесь обо мне! Все хорошо. У меня по-прежнему будет грудь – чистый жир, чем она в первую очередь и является. Дурацкие, чудесные мешки с жиром,

– написала Крисси у себя в instagram.

Операцию ранее Тейген сделала, чтобы ее грудь выглядела красиво в купальниках. Об этом она рассказывала во многих интервью. После рождения второго ребенка модель все чаще стала задумываться о том, чтобы провести повторную операцию: кормление грудью двоих малышей не прошло бесследно, и старые импланты уже не соотвествовали размерам изменившейся груди Крисси.

Крисси Тейген и Джон Ледженд с сыном Майлсом, июль 2019 года